Александр Балуев рассказал о своём персонаже в фильме «Вызов»

Актёр Александр Балуев рассказал подробности о своём персонаже в фильме «Вызов». В этой картине артист сыграл главу «Роскосмоса».

«При его должности главы «Роскосмоса», конечно, ему не нужны лишние приключения и риски. Он старается всё делать по регламенту. И это позиция для руководителя такого уровня, на котором лежит колоссальная ответственность», — заявил Балуев в беседе с сайтом kp.ru.

По словам актёра, его герой сопротивляется полёту персонажа Юлии Пересильд изо всех сил, но у него ничего не получается.

«Работа космонавтов всегда сопряжена с рисками. Это позиция моего героя», — пояснил Балуев.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».