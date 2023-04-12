Александр Балуев рассказал о своём персонаже в фильме «Вызов»

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Актёр Александр Балуев рассказал подробности о своём персонаже в фильме «Вызов». В этой картине артист сыграл главу «Роскосмоса».
Александр Балуев рассказал о своём персонаже в фильме «Вызов»
  • РИА Новости

«При его должности главы «Роскосмоса», конечно, ему не нужны лишние приключения и риски. Он старается всё делать по регламенту. И это позиция для руководителя такого уровня, на котором лежит колоссальная ответственность», — заявил Балуев в беседе с сайтом kp.ru.

По словам актёра, его герой сопротивляется полёту персонажа Юлии Пересильд изо всех сил, но у него ничего не получается.

«Работа космонавтов всегда сопряжена с рисками. Это позиция моего героя», — пояснил Балуев.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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