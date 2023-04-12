Пореченков заявил о готовности сыграть даже откровенного мерзавца

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Актёр Михаил Пореченков заявил, что готов сыграть не только положительного героя, но и откровенного мерзавца.
Пореченков заявил о готовности сыграть даже откровенного мерзавца
  • РИА Новости

«Почему нет? Это моя работа — понять, разобраться. А что вы будете делать с героями Достоевского, к примеру? Там ведь полно мерзавцев», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Артист также сообщил, что в 2022 году у него было не менее 200 съёмочных дней, а также работа в театре.

Кроме того, Пореченков отметил, что разделяет искусство и творчество.

«Искусство — это разговор с Создателем, когда появляются картины, которые задают вопросы наверх. А творчество — всё остальное, разговор в горизонтальной плоскости. Если ждать только искусства, то потеряешь навык», — сказал он.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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