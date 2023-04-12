Космонавт Крикалёв: правдивых фильмов про космос мало

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Герой России, лётчик-космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв заявил, что про космос снято мало правдивых фильмов.
Космонавт Крикалёв: правдивых фильмов про космос мало
  • РИА Новости

«Однажды я задал вопрос экспертам из мира кино: «Зачем вы искажаете факты?». Мне ответили, что нужно немного «приврать», чтобы сделать историю более красивой и понятной зрителю», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Тем не менее, по его словам, всё-таки есть фильмы, где степень «привирания» минимальная. В качестве примера Крикалёв привёл «Аполлон-13».

«Интересный и реалистичный фильм с захватывающим сюжетом, действие которого происходит внутри космического корабля», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.

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