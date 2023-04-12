Кинолог Голубев отметил вклад собак в развитие космонавтики

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как собаки помогли человеку покорить космос.
Кинолог Голубев отметил вклад собак в развитие космонавтики
  • Gettyimages.ru

«Собаки внесли большой вклад в освоение космоса. Их задача состояла в том, чтобы доказать безопасность орбитальных космических полётов для человека. Поэтому можно сказать, что День космонавтики в том числе связан и с собаками. Нельзя недооценивать вклад, который эти животные внесли», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, о собаках-космонавтах снимали фильмы, создавали памятные марки и открытки. Также снят мультфильм по мотивам полёта Белки и Стрелки.

«Собаки оказались верными друзьями учёных и конструкторов, ведь именно они помогли проложить тропинку в космос человеку», — добавил Голубев.

Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.

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