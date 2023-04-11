Суд отменил взыскание с Глюкозы и её мужа 26 млн рублей в пользу кредиторов

Арбитражный суд Московского округа отменил взыскания с певицы Глюкозы и её мужа Александра Чистякова в размере 26 млн рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованную результативную часть постановления, судья отклонил акты двух нижестоящих инстанций и не привлёк артистку и её супруга к выплате долгов киностудии «Система-А», которая раньше называлась «Глюкоза Продакшн».

Студию признали банкротом в 2017 году. В 2019 году дело о банкротстве прекратили, так как закончились деньги на финансирование процедуры. При этом с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. После этого кредитор «Компания «Наше кино» подал отдельный иск о привлечении контролирующих лиц «Системы-А» к субсидиарной ответственности.

Суды рассматривают дело повторно.