Суд отменил взыскание с Глюкозы и её мужа 26 млн рублей в пользу кредиторов

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Арбитражный суд Московского округа отменил взыскания с певицы Глюкозы и её мужа Александра Чистякова в размере 26 млн рублей.
Суд отменил взыскание с Глюкозы и её мужа 26 млн рублей в пользу кредиторов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованную результативную часть постановления, судья отклонил акты двух нижестоящих инстанций и не привлёк артистку и её супруга к выплате долгов киностудии «Система-А», которая раньше называлась «Глюкоза Продакшн».

Студию признали банкротом в 2017 году. В 2019 году дело о банкротстве прекратили, так как закончились деньги на финансирование процедуры. При этом с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. После этого кредитор «Компания «Наше кино» подал отдельный иск о привлечении контролирующих лиц «Системы-А» к субсидиарной ответственности.

Суды рассматривают дело повторно.

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