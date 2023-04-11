Последний альбом Петра Мамонова «Аэробус любви» выйдет 14 апреля

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Последний альбом российского рок-музыканта и певца Петра Мамонова выйдет 14 апреля, в день его рождения. Пластинка называется «Аэробус любви».
Последний альбом Петра Мамонова «Аэробус любви» выйдет 14 апреля
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Об этом сообщает Newinform.

Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет. Перед смертью он успел полностью завершить работу над альбомом.

«Аэробус любви» — это сборник поэтических и музыкальных сочинений, камерных номеров и прочитанных под гитару кулинарных рецептов.

Оформление альбома выполнил сам Мамонов.

Ранее НСН сообщала, что зал «Зарядье» представил проект «Рахманинов. Я — здесь» в честь 150-летия со дня рождения композитора.

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