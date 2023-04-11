Последний альбом Петра Мамонова «Аэробус любви» выйдет 14 апреля
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Об этом сообщает Newinform.
Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет. Перед смертью он успел полностью завершить работу над альбомом.
«Аэробус любви» — это сборник поэтических и музыкальных сочинений, камерных номеров и прочитанных под гитару кулинарных рецептов.
Оформление альбома выполнил сам Мамонов.
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