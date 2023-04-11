Конкурс «Педагогика как искусство» пройдёт 16—19 апреля в Нижнем Новгороде

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Всероссийский конкурс педагогического и исполнительского мастерства «Педагогика как искусство» пройдёт 16—19 апреля в Нижнем Новгороде. Специализации — фортепиано и фортепианный ансамбль.
Конкурс «Педагогика как искусство» пройдёт 16—19 апреля в Нижнем Новгороде
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Kneschke / EyeEm

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Участниками конкурса станут преподаватели младших, средних и старших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств, преподаватели музыкальных и музыкально-педагогических колледжей и училищ.

Также в рамках мероприятия запланирована детская музыкально-просветительская программа «Мир С.В. Рахманинова», обзорная экскурсия по Нижегородскому Кремлю, круглый стол по проблемам музыкальной педагогики.

Ранее НСН сообщала, что количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к трём миллионам.

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