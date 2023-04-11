Балерина Захарова исполнит партию Коко Шанель на сцене Большого театра

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Балерина Светлана Захарова исполнит партию модельера Коко Шанель в постановке Gabrielle Chanel на сцене Большого театра 11 и 12 апреля.
Балерина Захарова исполнит партию Коко Шанель на сцене Большого театра
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу проекта MODANSE.

«Специально для этого спектакля креативная студия Chanel под руководством Виржини Виар разработала 85 эксклюзивных балетных костюмов и передала их создателям постановки вместе с архивными материалами», — отмечается в сообщении.

Хореограф — Юрий Посохов, композитор — Илья Демуцкий. Автор либретто и режиссёр — Алексей Франдетти.

Ранее актриса Алина Воскресенская в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в Театре сатиры, в том числе о спектакле «История любовная».

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