Балерина Захарова исполнит партию Коко Шанель на сцене Большого театра
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Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу проекта MODANSE.
«Специально для этого спектакля креативная студия Chanel под руководством Виржини Виар разработала 85 эксклюзивных балетных костюмов и передала их создателям постановки вместе с архивными материалами», — отмечается в сообщении.
Хореограф — Юрий Посохов, композитор — Илья Демуцкий. Автор либретто и режиссёр — Алексей Франдетти.
Ранее актриса Алина Воскресенская в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в Театре сатиры, в том числе о спектакле «История любовная».