Балерина Захарова исполнит партию Коко Шанель на сцене Большого театра

Балерина Светлана Захарова исполнит партию модельера Коко Шанель в постановке Gabrielle Chanel на сцене Большого театра 11 и 12 апреля.

Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу проекта MODANSE.

«Специально для этого спектакля креативная студия Chanel под руководством Виржини Виар разработала 85 эксклюзивных балетных костюмов и передала их создателям постановки вместе с архивными материалами», — отмечается в сообщении.

Хореограф — Юрий Посохов, композитор — Илья Демуцкий. Автор либретто и режиссёр — Алексей Франдетти.

Ранее актриса Алина Воскресенская в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в Театре сатиры, в том числе о спектакле «История любовная».