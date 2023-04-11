Космонавт Тюрин рассказал, что перед вылетом смотрит «Белое солнце пустыни»

Лётчик-космонавт, герой России Михаил Тюрин, трижды побывавший на МКС и проведший в космосе более 532 суток, рассказал, что у космонавтов есть традиции. Одна из них — перед вылетом смотреть советский фильм «Белое солнце пустыни».

Космонавты до сих пор перед каждым полётом смотрят «Белое солнце пустыни», сообщил лётчик в интервью сайту «Аргументы и факты».

«Американцы тоже переняли её. Когда мы находились на мысе Канаверал, они сами предложили: давайте посмотрим. Я потом у них спрашивал: «И как вам?» Они говорят: «Отличный боевик!». То есть они восприняли его как вестерн. Они не поняли главного: этот фильм — не боевик, он просто про хороших мужиков. Это им почему-то недоступно. А нам понятно!» — поделился Тюрин.

Ранее космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.