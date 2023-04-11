Исследователь Чебров назвал извержение Шивелуча ожидаемым событием

Директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров заявил, что учёные предупреждали о готовящемся извержении вулкана Шивелуч.

«Вулкан наконец-то начал извергаться, как положено. Сильная фаза извержения началась приблизительно в 01:00. К 06:00 она достигла максимальной интенсивности. Произошёл пепловый выброс, и пепел достиг высоты 20 км», — сообщил исследователь телеканалу «Звезда».

По словам Чеброва, обычно сейсмоактивизация вулкана перед его извержением длится около года.

Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.