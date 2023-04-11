Фестиваль «Пасхальный дар» откроется 15 апреля в Москве
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на блог мэра Сергея Собянина.
Как уточняется, в столице будут проходить и мастер-классы. У участников подобных активностей на Тверской площади будет возможность сделать пасхальные открытки, а в Парке Горького — научиться выращивать рассаду.
«И, конечно, какие пасхальные гуляния без традиционных куличей, пасх и разноцветных яиц! К слову, в этом году куличи можно будет не только купить, но и поучиться выпекать у опытных поваров», — сказал Собянин.
Различные мероприятия подготовили волонтёры и благотворительные фонды.
Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.