Фестиваль «Пасхальный дар» откроется 15 апреля в Москве

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Фестиваль «Пасхальный дар» начнёт работу в субботу, 15 апреля, в Москве. В рамках мероприятий в городе запланирована работа 25 площадок, где среди прочего можно будет купить тематические сувениры.
Фестиваль «Пасхальный дар» откроется 15 апреля в Москве

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на блог мэра Сергея Собянина.

Как уточняется, в столице будут проходить и мастер-классы. У участников подобных активностей на Тверской площади будет возможность сделать пасхальные открытки, а в Парке Горького — научиться выращивать рассаду.

«И, конечно, какие пасхальные гуляния без традиционных куличей, пасх и разноцветных яиц! К слову, в этом году куличи можно будет не только купить, но и поучиться выпекать у опытных поваров», — сказал Собянин.

Различные мероприятия подготовили волонтёры и благотворительные фонды.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.

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