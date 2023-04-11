В усадьбе Михайловское завершаются работы по реставрации часовен

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В усадьбе Михайловское в Троицком административном округе завершаются работы по реставрации западной и восточной часовен.
В усадьбе Михайловское завершаются работы по реставрации часовен

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Длительное время нынешний правообладатель и пользователь усадьбы не предпринимал никаких действий по приведению в порядок её элементов. Мы были вынуждены обратиться в суд. До начала работ обе часовни находились в неудовлетворительном состоянии, высотная часть западной и вовсе оказалась полностью утрачена», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в 2023 году также планируется приступить к противоаварийным работам в главном доме.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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