Участниками Культурно-образовательного форума Тюменской области станут 120 человек

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Утверждено 120 из 500 заявок для участия в Культурно-образовательном форуме Тюменской области.
Участниками Культурно-образовательного форума Тюменской области станут 120 человек
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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Запросы поступили от сотрудников историко-культурных пространств, среди которых музеи, театры, библиотеки и учреждения дополнительного образования.

Впервые в рамках форума состоится детский день. В четверг, 13 апреля, будет организована защита лучших инициатив, а победитель выступит с презентацией своего проекта на Детском культурном форуме в Москве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что за прошедшую зиму более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по «Пушкинским картам» в Подмосковье.

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