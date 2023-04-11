Участниками Культурно-образовательного форума Тюменской области станут 120 человек

Утверждено 120 из 500 заявок для участия в Культурно-образовательном форуме Тюменской области.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Запросы поступили от сотрудников историко-культурных пространств, среди которых музеи, театры, библиотеки и учреждения дополнительного образования.

Впервые в рамках форума состоится детский день. В четверг, 13 апреля, будет организована защита лучших инициатив, а победитель выступит с презентацией своего проекта на Детском культурном форуме в Москве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что за прошедшую зиму более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по «Пушкинским картам» в Подмосковье.