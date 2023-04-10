Илон Маск без объяснений изменил своё имя в Twitter на Гарри Больц

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Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компанией Twitter, изменил своё имя в соцсети на Гарри Больц. Он не объяснил такое решение, однако опубликовал сообщение о том, что «выдавать себя за других — неправильно».
Илон Маск без объяснений изменил своё имя в Twitter на Гарри Больц
  • AP
  • © Evan Agostini/Invision

«Выдавать себя за других неправильно!» — говорится в твите бизнесмена.

Маск не пояснил, кто такой Гарри Больц.

ТАСС напоминает, что Маск ранее предпринял несколько шагов для борьбы с попытками пользователей выдать себя за других в Twitter.

В частности, он ввёл систему верификации пользователей и распорядился блокировать аккаунты за попытку выдать себя за другого человека.

В конце марта аккаунт миллиардера Маска стал самым читаемым в Twitter. Сейчас на него подписаны 134,3 млн читателя.

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