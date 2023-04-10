Илон Маск без объяснений изменил своё имя в Twitter на Гарри Больц
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«Выдавать себя за других неправильно!» — говорится в твите бизнесмена.
Маск не пояснил, кто такой Гарри Больц.
ТАСС напоминает, что Маск ранее предпринял несколько шагов для борьбы с попытками пользователей выдать себя за других в Twitter.
В частности, он ввёл систему верификации пользователей и распорядился блокировать аккаунты за попытку выдать себя за другого человека.
В конце марта аккаунт миллиардера Маска стал самым читаемым в Twitter. Сейчас на него подписаны 134,3 млн читателя.