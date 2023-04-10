Исследование: большинство россиян любят куличи с изюмом

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Согласно новому исследованию, 81% жителей России любят куличи. Из них 70% предпочитают добавлять в такую выпечку изюм, 38% — другие сухофрукты, 37% — орехи.
Исследование: большинство россиян любят куличи с изюмом
  • Gettyimages.ru
  • © Lucia Chirila / 500px

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на «Яндекс.Еду».

Также выяснилось, что большинство опрошенных покупают или готовят куличи на Пасху (80%). Варёные яйца едят 75% участников исследования.

Творожную пасху делают 43% респондентов.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.

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