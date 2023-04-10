Исследование: большинство россиян любят куличи с изюмом
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на «Яндекс.Еду».
Также выяснилось, что большинство опрошенных покупают или готовят куличи на Пасху (80%). Варёные яйца едят 75% участников исследования.
Творожную пасху делают 43% респондентов.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.