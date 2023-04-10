Климатолог Семёнов рассказал о возможных последствиях подъёма уровня Мирового океана

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Научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов заявил, что повышение уровня Мирового океана может представлять угрозу для местности, где побережье является пологим.
Климатолог Семёнов рассказал о возможных последствиях подъёма уровня Мирового океана
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«Там на единицу повышения уровня океана море будет больше наступать на сушу. Это понятно из геометрических соображений. Кроме того, средний подъём уровня океана приводит к тому, что во время всяких волнений возникают более высокие волны. Это нехорошо для Бангладеш, Египта, Нового Орлеана (США)», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, в некоторой опасности могут быть и города, расположенные частично ниже уровня океана, так как дамбы «не бесконечно надёжны».

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН заявил, что качество строительства влияет на возможные последствия землетрясений.

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