Климатолог Семёнов рассказал о возможных последствиях подъёма уровня Мирового океана
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«Там на единицу повышения уровня океана море будет больше наступать на сушу. Это понятно из геометрических соображений. Кроме того, средний подъём уровня океана приводит к тому, что во время всяких волнений возникают более высокие волны. Это нехорошо для Бангладеш, Египта, Нового Орлеана (США)», — сказал он в беседе с URA.RU.
По его словам, в некоторой опасности могут быть и города, расположенные частично ниже уровня океана, так как дамбы «не бесконечно надёжны».
Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН заявил, что качество строительства влияет на возможные последствия землетрясений.