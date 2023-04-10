Климатолог Семёнов рассказал о возможных последствиях подъёма уровня Мирового океана

Научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов заявил, что повышение уровня Мирового океана может представлять угрозу для местности, где побережье является пологим.

«Там на единицу повышения уровня океана море будет больше наступать на сушу. Это понятно из геометрических соображений. Кроме того, средний подъём уровня океана приводит к тому, что во время всяких волнений возникают более высокие волны. Это нехорошо для Бангладеш, Египта, Нового Орлеана (США)», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, в некоторой опасности могут быть и города, расположенные частично ниже уровня океана, так как дамбы «не бесконечно надёжны».

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН заявил, что качество строительства влияет на возможные последствия землетрясений.