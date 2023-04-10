Прима Большого театра Захарова рассказала о работе с Пьером Лакоттом

Короткая ссылка
Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала о работе с французским хореографом Пьером Лакоттом, уточнив, что процесс был не самым простым, но результат того стоил.
Прима Большого театра Захарова рассказала о работе с Пьером Лакоттом
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Он требовал, чтобы именно каждое было исполнено точно так, как он это видел, как задумал. Он был очень требовательный в работе, работать было с ним не просто, но зато результат был отличный. Несколько дней назад мы поздравляли Пьера Лакотта с днём рождения, и вот сегодня пришла такая горестная весть о его кончине. Ушла целая эпоха», — цитируют Захарову РИА Новости.

Пьер Лакотт скончался на 92-м году жизни от заражения крови.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить