Прима Большого театра Захарова рассказала о работе с Пьером Лакоттом
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«Он требовал, чтобы именно каждое было исполнено точно так, как он это видел, как задумал. Он был очень требовательный в работе, работать было с ним не просто, но зато результат был отличный. Несколько дней назад мы поздравляли Пьера Лакотта с днём рождения, и вот сегодня пришла такая горестная весть о его кончине. Ушла целая эпоха», — цитируют Захарову РИА Новости.
Пьер Лакотт скончался на 92-м году жизни от заражения крови.