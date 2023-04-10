Прима Большого театра Захарова рассказала о работе с Пьером Лакоттом

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала о работе с французским хореографом Пьером Лакоттом, уточнив, что процесс был не самым простым, но результат того стоил.

«Он требовал, чтобы именно каждое было исполнено точно так, как он это видел, как задумал. Он был очень требовательный в работе, работать было с ним не просто, но зато результат был отличный. Несколько дней назад мы поздравляли Пьера Лакотта с днём рождения, и вот сегодня пришла такая горестная весть о его кончине. Ушла целая эпоха», — цитируют Захарову РИА Новости.

Пьер Лакотт скончался на 92-м году жизни от заражения крови.