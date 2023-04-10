В Кроноцком заповеднике на Камчатке рекордно увеличилась популяция лис
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Об этом сообщает ФАН.
Так, численность зайцев уменьшилась с 107 тыс. до 70 тыс. особей по итогам 2022 года, а количество лисиц за последние десять лет стало рекордным.
Снижение популяции зайцев обусловлено размножением лис, уточнили специалисты.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области в национальном парке «Таганай» объединят туристические тропы, создав единый маршрут протяжённостью более 1 тыс. км.