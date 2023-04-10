В Кроноцком заповеднике на Камчатке рекордно увеличилась популяция лис

В Кроноцком заповеднике на Камчатке рассказали, что численность лисиц в нём увеличилась в три раза за год и превысила 2300 особей, а количество зайцев, напротив, сократилось.

Об этом сообщает ФАН.

Так, численность зайцев уменьшилась с 107 тыс. до 70 тыс. особей по итогам 2022 года, а количество лисиц за последние десять лет стало рекордным.

Снижение популяции зайцев обусловлено размножением лис, уточнили специалисты.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области в национальном парке «Таганай» объединят туристические тропы, создав единый маршрут протяжённостью более 1 тыс. км.