Синоптик Вильфанд пообещал ясную погоду без осадков на выходных в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящих выходных, 8 и 9 апреля, в столице будет тепло и сухо.
Синоптик Вильфанд пообещал ясную погоду без осадков на выходных в Москве
  • РИА Новости

Над европейской территорией России установился процесс, который называется омега-блокирование, он препятствует переносу влажных воздушных масс, объяснил специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Летом при таком процессе устанавливается засушливая, очень жаркая погода, зимой — очень холодная, а весной — замечательная погода, потому что много солнца и крайне редкие осадки», — пояснил синоптик.

По его словам, в течение следующей недели температура воздуха в регионе будет меняться более чем на 10 градусов, это практически «летняя амплитуда», заключил Вильфанд.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Краснодарском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия 5—7 апреля. МЧС предупреждает о сильном дожде с градом, грозой и ветром с порывами до 20 м/с.

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