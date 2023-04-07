В Москве назвали надгробную плиту XVIII века в числе важных находок 2022 года

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев перечислил важные археологические находки, которые специалистам удалось обнаружить на территории столицы в 2022 году.

В прошлом году археологи обнаружили 250 тыс. находок, 12 тыс. из них — так называемые индивидуальные, сообщил он в интервью «Российской газете».

«Например, неподалёку от улицы Сретенка удалось найти два чугунных ядра. По мнению археологов, они достались нам от Пушкарской слободы, которая находилась здесь несколько веков назад. Дубининская улица подарила нам золотой голландский дукат, отчеканенный в 1759 году», — уточнил Кондрашев.

Также, по его словам, в Большом Гнездниковском переулке нашли старинную надгробную плиту начала XVIII века. Скорее всего, она была вмонтирована в каменную стену церкви Николая Чудотворца в Гнездниках.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.