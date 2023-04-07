Прокуратура Москвы проверит певца Валерия Меладзе на причастность к финансированию ВСУ

Столичная прокуратура проверит певца Валерия Меладзе на предмет оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Он рассказал, что Генпрокуратура России поручила прокуратуре Москвы проведение соответствующей проверки.

Ранее, как сообщал RT, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру обращение с требованием провести проверку Меладзе в связи с возможными фактами финансирования им деятельности ВСУ.

В обращении упоминался инцидент на новогоднем корпоративе в Дубае, когда Меладзе поддержал украинский националистический лозунг, с которым к нему обратился один из гостей мероприятия.