Стилист Симачёва назвала бейсболку главным аксессуаром сезона весна — лето 2023 года

Стилист Александра Симачёва рассказала, что бейсболка будет незаменима этой весной и предстоящим летом, а также объяснила, с какими образами её можно сочетать.

«Бейсболка — это главный аксессуар весенне-летнего сезона. Не стоит думать, что она уместна, только если вы одеты в спортивном стиле. Она отлично будет смотреться с платьем, если сверху вы наденете бомбер или оверсайз-пиджак, подберёте ботинки челси», — прокомментировала она для интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По её словам, также бейсболка сочетается с длинными джинсовыми юбками, кожаными куртками, куртками-авиаторами.

Вместе с тем Симачёва уточнила, что в этом сезоне в моде бейсболки ярких цветов — розовые, красные, зелёные.

Ранее стилист Мария Свердликова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что в предстоящем весенне-летнем сезоне в тренде будут полупрозрачные ткани и бельевой стиль.