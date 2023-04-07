Стилист Симачёва назвала бейсболку главным аксессуаром сезона весна — лето 2023 года

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Стилист Александра Симачёва рассказала, что бейсболка будет незаменима этой весной и предстоящим летом, а также объяснила, с какими образами её можно сочетать.
Стилист Симачёва назвала бейсболку главным аксессуаром сезона весна — лето 2023 года
  • Gettyimages.ru

«Бейсболка — это главный аксессуар весенне-летнего сезона. Не стоит думать, что она уместна, только если вы одеты в спортивном стиле. Она отлично будет смотреться с платьем, если сверху вы наденете бомбер или оверсайз-пиджак, подберёте ботинки челси», — прокомментировала она для интернет-издания «Подмосковье сегодня».   

По её словам, также бейсболка сочетается с длинными джинсовыми юбками, кожаными куртками, куртками-авиаторами.

Вместе с тем Симачёва уточнила, что в этом сезоне в моде бейсболки ярких цветов — розовые, красные, зелёные.

Ранее стилист Мария Свердликова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что в предстоящем весенне-летнем сезоне в тренде будут полупрозрачные ткани и бельевой стиль.

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