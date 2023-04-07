В нацпарке на Южном Урале создадут турмаршрут длиной более тысячи километров
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу парка.
«По «Таганаю» проложат часть Большой уральской тропы. Планируется, что маршрут начнётся от входа в национальный парк со стороны Карабаша и пройдёт почти по всей территории», — уточнили в нацпарке.
Тропа свяжет между собой Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Башкортостан. Она пройдёт по хребту Уральских гор с юга на север, от Белорецка до Красновишерска. Так появится межрегиональный национальный маршрут с единой маркировкой.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, что стимулирование экономического роста, кооперации и поддержки инвестиционных проектов входит в число главных задач для развития Арктики.