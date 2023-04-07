Ассистент: Иосиф Пригожин отказался от госпитализации и находится дома 

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которому накануне вызвали скорую помощь на съёмочную площадку, отказался от госпитализации и находится дома. Об этом RT рассказал первый ассистент продюсера Станислав Калинкин.

По его словам, у Пригожина продолжаются проблемы с давлением, но в целом он уже чувствует себя лучше.

«От госпитализации он отказался. Сейчас Иосиф находится у себя дома, ситуация под контролем, его наблюдают врачи», — рассказал Калинкин.

Ранее «Известия» со ссылкой на телеведущую Леру Кудрявцеву писали, что Пригожину вечером в четверг вызвали скорую помощь из-за повышения давления перед съёмками шоу «Звёзды сошлись».