Ассистент: Иосиф Пригожин отказался от госпитализации и находится дома
- РИА Новости
По его словам, у Пригожина продолжаются проблемы с давлением, но в целом он уже чувствует себя лучше.
«От госпитализации он отказался. Сейчас Иосиф находится у себя дома, ситуация под контролем, его наблюдают врачи», — рассказал Калинкин.
Ранее «Известия» со ссылкой на телеведущую Леру Кудрявцеву писали, что Пригожину вечером в четверг вызвали скорую помощь из-за повышения давления перед съёмками шоу «Звёзды сошлись».