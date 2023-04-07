В Москве прошёл гала-ужин в честь V церемонии вручения Международной премии BraVo

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В Москве в преддверии V церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства, которая пройдёт 25 апреля, состоялся торжественный гала-ужин.
В Москве прошёл гала-ужин в честь V церемонии вручения Международной премии BraVo
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Ведущий гала-ужина Максим Привалов рассказал гостям о самых ярких моментах в истории премии BraVo. Гостей также поприветствовали ведущие предстоящей церемонии Елена Север и Вячеслав Манучаров.

На вечере звучала живая фортепианная музыка в исполнении пятикратного лауреата Международных конкурсов Игоря Барановского. Также выступила оперная певица из Китая — лауреат премии BraVo Чжан Лей, исполнившая арию «Скажи, о чём в тени ветвей» П. Чайковского.

Гостями гала-ужина стали звёзды российской эстрады, а также исполнители классической музыки.

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