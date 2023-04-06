Музыкант Кулясов дал напутствие участникам конкурса «Нашествие: Молодые ветра»

Музыкант, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов, один из членов жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра», пожелал удачи молодым музыкантам-участникам.

«Пусть у новых, молодых и дерзких всё получится! В любом случае всё решит фортуна и, самое главное, зритель. Главное понимать, что нет никакой волшебной кнопки: это большой и тяжёлый путь, который могут пройти только больные музыкой люди!» — отметил Кулясов в ходе беседы с НСН.

По его словам, члены жюри смогут поделиться с участниками конкурса своим собственным опытом, а будет ли он полезен — решать непосредственно самим музыкантам.

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