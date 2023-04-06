Актёр Любшин заявил о необходимости стремиться к прекрасной жизни

Народный артист РСФСР, актёр МХТ им. А.П. Чехова Станислав Любшин по случаю своего 90-летия, которое он отмечает 6 апреля, поделился мыслями о смысле творческого пути и поиске счастья.

В МХТ скоро состоится премьера спектакля по повести писателя А. Куприна, в котором Любшин играет главную роль, передаёт телеканал «Звезда».

«Поиск жизни. Куда мы идём, чего мы хотим. Мы должны цели определить: зачем мы страдаем. И мы надеемся, как сказал Антон Павлович, жизнь через какое-то время будет изумительной, прекрасной. Если сейчас нет, то мы должны предчувствовать. Мы должны чувствовать, мы должны стремиться к ней, поэтому мы должны работать, работать и работать. Мы будем счастливыми», — сказал Любшин.

Ранее Newinform сообщал, что Станиславу Любшину вручили Премию Художественного театра.