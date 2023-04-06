В Казани 5 апреля был побит температурный рекорд 1990 года

В Казани зафиксировали температурный рекорд в среду, 5 апреля. Об этом сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Как пишет inkazan.ru, предыдущий рекорд для этого дня держался с 1990 года — тогда температура воздуха в столице республики составляла +17,5 °С.

Новый метеорекорд составил +19,3 °С.

Наряду с этим стало известно, что в Ставропольском крае в пятницу, 7 апреля, ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Воздух прогреется до +16 °С.

Ранее МЧС выпустило на Кубани предупреждение о грозе и сильном ветре 5—7 апреля.