В Казани 5 апреля был побит температурный рекорд 1990 года
- РИА Новости
Как пишет inkazan.ru, предыдущий рекорд для этого дня держался с 1990 года — тогда температура воздуха в столице республики составляла +17,5 °С.
Новый метеорекорд составил +19,3 °С.
Наряду с этим стало известно, что в Ставропольском крае в пятницу, 7 апреля, ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
Воздух прогреется до +16 °С.
Ранее МЧС выпустило на Кубани предупреждение о грозе и сильном ветре 5—7 апреля.