Фильм ужасов «Пять ночей у Фредди» выйдет на экраны осенью
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Об этом продюсер фильма Джейсон Блум сообщил в одной из соцсетей.
Главные роли в картине сыграли Джош Хатчерсон (франшиза «Голодные игры», шоу «Человек из будущего») и Элизабет Лэил («Обратный отсчёт», сериал «Ты»).
Режиссёром ленты выступила Эмми Тамми, которая также написала сценарий совместно со Скоттом Коутоном и Сетом Каддебэком.
Сюжет строится вокруг охранника пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza, где располагаются аниматроники. Однажды механические звери оживают и становятся монстроподобными версиями себя, преследуя героя.
Ранее стала известна дата выхода «Майнкрафта» с Джейсоном Момоа.