Фильм ужасов «Пять ночей у Фредди» выйдет на экраны осенью

Картина «Пять ночей у Фредди», адаптация серии видеоигр ужасов, стартует в кинотеатрах 27 октября 2023 года.

Об этом продюсер фильма Джейсон Блум сообщил в одной из соцсетей.

Главные роли в картине сыграли Джош Хатчерсон (франшиза «Голодные игры», шоу «Человек из будущего») и Элизабет Лэил («Обратный отсчёт», сериал «Ты»).

Режиссёром ленты выступила Эмми Тамми, которая также написала сценарий совместно со Скоттом Коутоном и Сетом Каддебэком.

Сюжет строится вокруг охранника пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza, где располагаются аниматроники. Однажды механические звери оживают и становятся монстроподобными версиями себя, преследуя героя.

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