Синоптик Шувалов спрогнозировал окончание ночных морозов в Петербурге через неделю

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшую неделю.

«Судя по развитию синоптических процессов, высокое давление и солнце будут гостить в Петербурге по крайней мере до конца следующей недели. Температура днём закрепится с пятницы у отметки +10 °С, а ночные морозы уйдут в прошлое в самом начале следующей недели», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, ветер будет преимущественно слабым или умеренным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинскую область вернутся ночные заморозки до -11 °С.