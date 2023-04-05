Синоптик Шувалов спрогнозировал окончание ночных морозов в Петербурге через неделю

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Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшую неделю.
Синоптик Шувалов спрогнозировал окончание ночных морозов в Петербурге через неделю
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Судя по развитию синоптических процессов, высокое давление и солнце будут гостить в Петербурге по крайней мере до конца следующей недели. Температура днём закрепится с пятницы у отметки +10 °С, а ночные морозы уйдут в прошлое в самом начале следующей недели», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, ветер будет преимущественно слабым или умеренным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинскую область вернутся ночные заморозки до -11 °С.

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