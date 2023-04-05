В Тюменской области ожидаются штормовые порывы ветра до 17 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Порывы ветра могут достигать местами 15—17 м/с.
Жителей призвали не приближаться к линиям электропередачи, а также к плохо закреплённым конструкциям.
Также жителям Тюмени в пожароопасный сезон разрешили посещать 14 участков леса, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на городскую администрацию. В список вошли места, оборудованные комплексами с мангалами.
Пребывание в городских лесах ограничено до 22 апреля.
Ранее МЧС выпустило на Кубани предупреждение о грозе и сильном ветре 5—7 апреля.