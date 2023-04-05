В Челябинскую область вернутся ночные заморозки до -11 °С

В Челябинскую область впервые за последние две недели вернутся ночные заморозки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Похолодание начнётся в ночь на четверг, 6 апреля. В низинах температура воздуха может упасть до -7 °С.

«На следующую ночь уже повсеместно ожидается от 0 до -5 °С. Самой холодной — до -6...-11 °С — станет ночь на 8 апреля», — рассказали синоптики.

Тем временем, в Еврейской автономной области ввели особый противопожарный режим из-за повышенной пожароопасности и сезонного роста числа природных пожаров, передаёт newizv.ru. Такое решение приняло региональное правительство по итогам оперативного совещания.

«В период действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых пунктов», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ранее МЧС выпустило на Кубани предупреждение о грозе и сильном ветре 5—7 апреля.