Актриса Пахомова рассказала о съёмках в сериале «Бедные Абрамовичи»
- © Кадр из телесериала «Бедные Абрамовичи»
«Бедные Абрамовичи» — комедия, и я счастлива, что практически впервые снялась в подобном жанре. Мне было классно на площадке, все мои сцены снимались в декорациях «моей квартиры», — сказала она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По словам актрисы, она давно хотела сыграть такую героиню, поскольку её Сюзи — очень яркая, красивая и жизнерадостная девушка.
«Но она не просто глупая девчонка, она испытывает разные глубокие чувства, это далеко не плоская история. Мне было что поиграть», — добавила Пахомова.
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