Актриса Пахомова рассказала о съёмках в сериале «Бедные Абрамовичи»

Актриса Ангелина Пахомова заявила, что ей понравилась атмосфера на съёмках сериала «Бедные Абрамовичи».

«Бедные Абрамовичи» — комедия, и я счастлива, что практически впервые снялась в подобном жанре. Мне было классно на площадке, все мои сцены снимались в декорациях «моей квартиры», — сказала она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она давно хотела сыграть такую героиню, поскольку её Сюзи — очень яркая, красивая и жизнерадостная девушка.

«Но она не просто глупая девчонка, она испытывает разные глубокие чувства, это далеко не плоская история. Мне было что поиграть», — добавила Пахомова.

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