Актриса Пахомова рассказала о съёмках в сериале «Бедные Абрамовичи»

Короткая ссылка
Актриса Ангелина Пахомова заявила, что ей понравилась атмосфера на съёмках сериала «Бедные Абрамовичи».
Актриса Пахомова рассказала о съёмках в сериале «Бедные Абрамовичи»
  • © Кадр из телесериала «Бедные Абрамовичи»

«Бедные Абрамовичи» — комедия, и я счастлива, что практически впервые снялась в подобном жанре. Мне было классно на площадке, все мои сцены снимались в декорациях «моей квартиры», — сказала она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она давно хотела сыграть такую героиню, поскольку её Сюзи — очень яркая, красивая и жизнерадостная девушка.

«Но она не просто глупая девчонка, она испытывает разные глубокие чувства, это далеко не плоская история. Мне было что поиграть», — добавила Пахомова.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с ФАН рассказала об актёре театра и кино, артисте эстрады народном артисте РСФСР Андрее Миронове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить