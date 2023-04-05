Почти 330 учреждений культуры Кубани присоединились к программе «Пушкинская карта»

Почти 330 учреждений культуры Краснодарского края присоединились к программе «Пушкинская карта».

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

На данный момент в программе принимают участие 138 домов культуры и клубов, 60 музеев и галерей, 50 кинотеатров, 32 концертные площадки, 26 театров, 11 образовательных организаций, 11 библиотек.

С начала запуска программы на Кубани оформили более 290 тыс. карт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по Пушкинским картам в Подмосковье за прошедшую зиму.