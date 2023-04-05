Netflix назвал примерный период выхода второго сезона «Уэнсдэй»

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Стриминговый видеосервис Netflix поделился примерным расписанием выхода серий второго сезона сериала «Уэнсдэй». Новые эпизоды зрители смогут увидеть в конце 2023-го и начале 2024 года.
Netflix назвал примерный период выхода второго сезона «Уэнсдэй»
  • © Netflix

Точная дата релиза пока не сообщается. Известно, что съёмки второго сезона пока не начались. Их старт зависит от контрактных обязательств исполнительницы главной роли Дженны Ортеги.

Второй сезон популярного сериала был анонсирован в январе 2023 года. Сценаристы обещают, что сюжет новых эпизодов будет более мрачным и с хоррор-элементами. Кроме того, будут более детально изучены взаимоотношения Уэнсдэй и её матери Мортиши.

Первый сезон «Уэнсдэй» вышел в 2022 году. Одним из режиссёров сериала выступает Тим Бёртон. Помимо Дженны Ортеги, в ленте играют Хантер Дуэн, Эмма Майерс, Перси Хайнс Уайт, Джой Сандай и другие.

Ранее сообщалось, что умерла актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдэй в сериале 1960-х «Семейка Аддамс».

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