Евгений Маргулис рассказал о своём интересе к конкурсу «Нашествие: Молодые ветра»
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«Во-первых, приличные люди позвонили и пригласили. Во-вторых, мне безумно интересно, что нового появляется в наше неспокойное время. К тому же музыка всегда была актуальной. Ещё интересно послушать молодых исполнителей, среди новых коллективов, которые я видел в интернете, есть очень достойные», — сказал Маргулис в ходе беседы с НСН.
Он также отметил важность конкурса как для молодых исполнителей, так и для уже получивших известность музыкантов, которые могут открыть для себя что-то новое и необычное, например, «новую команду, которая поражает с первых аккордов».
Ранее Newinform сообщал, что актёру Станиславу Любшину в преддверии 90-летия, которое он отметит 6 апреля, вручили Премию Художественного театра.