Евгений Маргулис рассказал о своём интересе к конкурсу «Нашествие: Молодые ветра»

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Заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», член жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра» Евгений Маргулис рассказал, почему согласился принять участие в мероприятии.
Евгений Маргулис рассказал о своём интересе к конкурсу «Нашествие: Молодые ветра»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Во-первых, приличные люди позвонили и пригласили. Во-вторых, мне безумно интересно, что нового появляется в наше неспокойное время. К тому же музыка всегда была актуальной. Ещё интересно послушать молодых исполнителей, среди новых коллективов, которые я видел в интернете, есть очень достойные», — сказал Маргулис в ходе беседы с НСН.

Он также отметил важность конкурса как для молодых исполнителей, так и для уже получивших известность музыкантов, которые могут открыть для себя что-то новое и необычное, например, «новую команду, которая поражает с первых аккордов».

Ранее Newinform сообщал, что актёру Станиславу Любшину в преддверии 90-летия, которое он отметит 6 апреля, вручили Премию Художественного театра.

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