Пётр Налич считает нелепостью попытки отменить русскую культуру за рубежом

Музыкант Пётр Налич прокомментировал попытки отменить русскую культуру за рубежом. Он выразил мнение, что подобный подход можно считать нелепым.

«Чем ближе вы находитесь к эпицентру событий, тем острее для вас все эти детали. Так как мы с вами находимся чуть дальше, а жители Европы, наверное, ещё чуть дальше, мне, конечно, не очень понятно, когда предлагают запрещать там Чайковского. Это абсолютная нелепость, на мой взгляд», — заявил Налич в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, Налич, представлявший Россию на «Евровидении» в 2010 году, сказал, что не считает большой потерей недопуск страны к участию в конкурсе.

«Сейчас вообще время какого-то разделения. Я надеюсь, что оно когда-то пройдёт, и снова люди будут думать не о политике, а об искусстве, культуре», — добавил артист.

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