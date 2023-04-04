Пётр Налич считает нелепостью попытки отменить русскую культуру за рубежом

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Музыкант Пётр Налич прокомментировал попытки отменить русскую культуру за рубежом. Он выразил мнение, что подобный подход можно считать нелепым.
Пётр Налич считает нелепостью попытки отменить русскую культуру за рубежом
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

«Чем ближе вы находитесь к эпицентру событий, тем острее для вас все эти детали. Так как мы с вами находимся чуть дальше, а жители Европы, наверное, ещё чуть дальше, мне, конечно, не очень понятно, когда предлагают запрещать там Чайковского. Это абсолютная нелепость, на мой взгляд», — заявил Налич в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, Налич, представлявший Россию на «Евровидении» в 2010 году, сказал, что не считает большой потерей недопуск страны к участию в конкурсе.

«Сейчас вообще время какого-то разделения. Я надеюсь, что оно когда-то пройдёт, и снова люди будут думать не о политике, а об искусстве, культуре», — добавил артист.

Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.

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