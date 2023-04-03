Синоптик Шувалов спрогнозировал морозные ночи в Петербурге до пятницы
- РИА Новости
«На этой неделе нужно ждать прекращение снега, а произойдёт это уже завтра, максимум в среду. Во вторник уже будет слабый снег, через сутки будет вообще без осадков», — заявил он в беседе с «МК в Питере».
Как отметил эксперт, до пятницы в городе ожидаются морозные ночи. Температура воздуха составит до -5 °С.
С пятницы, 7 апреля, дневные температуры составят до +8 °С.
«Безоблачная погода сохранится до начала следующей недели», — добавил Шувалов.
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