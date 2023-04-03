Синоптик Шувалов спрогнозировал морозные ночи в Петербурге до пятницы

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов спрогнозировал морозные ночи в Петербурге до пятницы
  • РИА Новости

«На этой неделе нужно ждать прекращение снега, а произойдёт это уже завтра, максимум в среду. Во вторник уже будет слабый снег, через сутки будет вообще без осадков», — заявил он в беседе с «МК в Питере».

Как отметил эксперт, до пятницы в городе ожидаются морозные ночи. Температура воздуха составит до -5 °С.

С пятницы, 7 апреля, дневные температуры составят до +8 °С.

«Безоблачная погода сохранится до начала следующей недели», — добавил Шувалов.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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