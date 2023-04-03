Фестиваль «Териберка» пройдёт 15—16 июля в Мурманской области

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Арктический фестиваль «Териберка» состоится 15—16 июля в Мурманской области, заявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании регионального правительства.
Фестиваль «Териберка» пройдёт 15—16 июля в Мурманской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Агентство бизнес-новостей.

«Напомню, что VII фестиваль «Териберка» собрал 10,5 тыс. гостей из 34 регионов России. Рассчитываю, что в этом году мы проведём его не менее ярко и масштабно», — сказал Чибис.

Фестиваль входит в план мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

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