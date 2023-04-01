Артист Андрей Соколов рассказал, как менялось отношение к русским на Украине

Народный артист Российской Федерации Андрей Соколов поделился воспоминаниями о том, как уже в период с 2000 по 2010 год на Украине проводилась огромная пропагандистская работа по изменению отношения украинской аудитории к русским.

Почётный гость Второго открытого российского фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора» Андрей Соколов («Раз, два — горе не беда!», «Аманат», «Палач») в беседе с изданием «Аргументы и Факты» рассказал, как в начале 2000-х годов на Украине менялось отношение к русским, в том числе благодаря множеству сериалов, которые снимались в тот период в соседней стране.

По словам актёра, уже тогда «атмосфера сгущалась, это было очевидно, и привело всё к тому, к чему привело».

«Я снимался лет пять назад на Украине. Месяца два полных там просидел. Какая грязь там лилась из телевизора на Россию, не поддаётся описанию. Прессинг очень серьёзный идёт уже многие годы, на неподготовленные мозги это реально действует. Видна огромная работа, в это вложены очень большие средства, это всё читается. Мне было очень обидно — пропаганда ломала людей, которых я хорошо знал», — цитирует Соколова издание.

Актёр также отметил, что сам столкнулся с тем, как украинская пропаганда меняла восприятие людей, приведя в пример оператора, с которым он работал над сериалом «Адвокат». По его словам, «человек, который зарабатывал у нас, снимал многие наши сериалы, теперь слал мне жуткие сообщения».

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