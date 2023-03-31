Пожароопасный режим введут в Татарстане с 17 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Документ опубликован на портале правовой информации. На указанный период запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и ТКО.
Также нельзя будет использовать открытый огонь для приготовления пищи в садах и огородах, подверженных угрозе лесных пожаров.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.