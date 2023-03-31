Пожароопасный режим введут в Татарстане с 17 апреля

Короткая ссылка
Особый пожароопасный режим в Татарстане будет действовать с 17 апреля по 10 мая 2023 года.
Пожароопасный режим введут в Татарстане с 17 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Документ опубликован на портале правовой информации. На указанный период запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и ТКО.

Также нельзя будет использовать открытый огонь для приготовления пищи в садах и огородах, подверженных угрозе лесных пожаров.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить