Пожароопасный режим введут в Татарстане с 17 апреля

Особый пожароопасный режим в Татарстане будет действовать с 17 апреля по 10 мая 2023 года.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Документ опубликован на портале правовой информации. На указанный период запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и ТКО.

Также нельзя будет использовать открытый огонь для приготовления пищи в садах и огородах, подверженных угрозе лесных пожаров.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.