Исследование: 70% россиян не намерены участвовать в розыгрышах 1 апреля

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Новое исследование показало, что 70% россиян не намерены участвовать в розыгрышах 1 апреля. Ещё 26% планируют разыграть семью и друзей, 4% — коллег.
Исследование: 70% россиян не намерены участвовать в розыгрышах 1 апреля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телемедицинский сервис «Доктис».

Также выяснилось, что 87% респондентов смеются ежедневно, почти 9% — не чаще раза в неделю.

Кроме того, около 65% участников исследования не обижаются, когда над ними шутят, и сами любят подшутить над другими.

Ранее «Известия» сообщали, что услуги по организации творческих мастер-классов и бьюти-девичников стали популярными форматами подарков к 8 Марта в России в текущем году.

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