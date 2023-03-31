Исследование: 70% россиян не намерены участвовать в розыгрышах 1 апреля

Новое исследование показало, что 70% россиян не намерены участвовать в розыгрышах 1 апреля. Ещё 26% планируют разыграть семью и друзей, 4% — коллег.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телемедицинский сервис «Доктис».

Также выяснилось, что 87% респондентов смеются ежедневно, почти 9% — не чаще раза в неделю.

Кроме того, около 65% участников исследования не обижаются, когда над ними шутят, и сами любят подшутить над другими.

Ранее «Известия» сообщали, что услуги по организации творческих мастер-классов и бьюти-девичников стали популярными форматами подарков к 8 Марта в России в текущем году.