Весенний велофестиваль состоится 21 мая в Москве

Весенний велофестиваль пройдёт 21 мая в Москве. Изначально он был запланирован на 20 мая.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Фестиваль перенесли, поскольку на 20 мая назначен всероссийский массовый забег, посвящённый экологии.

«Такие мероприятия привлекают внимание к вопросам экологии и здорового образа жизни, повышают популярность велотранспорта и позволяют найти единомышленников», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что с 1 апреля в столичных центрах содействия семейному воспитанию пройдут тематические дни открытых дверей.