Весенний велофестиваль состоится 21 мая в Москве
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
Фестиваль перенесли, поскольку на 20 мая назначен всероссийский массовый забег, посвящённый экологии.
«Такие мероприятия привлекают внимание к вопросам экологии и здорового образа жизни, повышают популярность велотранспорта и позволяют найти единомышленников», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что с 1 апреля в столичных центрах содействия семейному воспитанию пройдут тематические дни открытых дверей.