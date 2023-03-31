Вильфанд спрогнозировал заморозки в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
Вильфанд спрогнозировал заморозки в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Можно сказать, что весна в Москву пришла, главный атрибут — сошёл снег. Что касается температуры, была очень тёплая апрельская погода, а сейчас она приходит в свою норму. Сегодня температура будет на один градус выше нормы, и завтра», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ночные температуры составят -1...-3 °С.

Как отметил эксперт, это нормальная ситуация, и заморозки останутся ещё на долгое время.

Вильфанд также сообщил, что выходные в Москве ожидаются облачными, с небольшими осадками. Температура составит до +10 °С, но на следующей неделе возможно похолодание.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в конце марта ожидаются ночные температуры до -7 °С.

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