Вильфанд спрогнозировал заморозки в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Можно сказать, что весна в Москву пришла, главный атрибут — сошёл снег. Что касается температуры, была очень тёплая апрельская погода, а сейчас она приходит в свою норму. Сегодня температура будет на один градус выше нормы, и завтра», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ночные температуры составят -1...-3 °С.

Как отметил эксперт, это нормальная ситуация, и заморозки останутся ещё на долгое время.

Вильфанд также сообщил, что выходные в Москве ожидаются облачными, с небольшими осадками. Температура составит до +10 °С, но на следующей неделе возможно похолодание.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в конце марта ожидаются ночные температуры до -7 °С.