Кинолог Голубев посоветовал выбирать корм по потребностям собаки
- Gettyimages.ru
- © Grace Chon
«Если испытываете затруднение, проконсультируйтесь с заводчиком или ветеринарным специалистом, они могут подсказать вам, какой корм приобрести для любимца», — сказал Голубев в беседе с РИАМО.
По его словам, в состав корма не должны входить консерванты, красители, усилители вкуса, сахар. На упаковке должна быть указана калорийность, количество белка, углеводов и жиров.
Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки могут распознать своего хозяина даже среди близнецов.