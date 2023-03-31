Кинолог Голубев посоветовал выбирать корм по потребностям собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как выбрать корм для собаки. Он отметил, что нужно ориентироваться на потребности питомца, а также на породу, размер, возраст и образ жизни.

«Если испытываете затруднение, проконсультируйтесь с заводчиком или ветеринарным специалистом, они могут подсказать вам, какой корм приобрести для любимца», — сказал Голубев в беседе с РИАМО.

По его словам, в состав корма не должны входить консерванты, красители, усилители вкуса, сахар. На упаковке должна быть указана калорийность, количество белка, углеводов и жиров.

Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки могут распознать своего хозяина даже среди близнецов.