Кинолог Голубев посоветовал выбирать корм по потребностям собаки

Короткая ссылка
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как выбрать корм для собаки. Он отметил, что нужно ориентироваться на потребности питомца, а также на породу, размер, возраст и образ жизни.
Кинолог Голубев посоветовал выбирать корм по потребностям собаки
  • Gettyimages.ru
  • © Grace Chon

«Если испытываете затруднение, проконсультируйтесь с заводчиком или ветеринарным специалистом, они могут подсказать вам, какой корм приобрести для любимца», — сказал Голубев в беседе с РИАМО.

По его словам, в состав корма не должны входить консерванты, красители, усилители вкуса, сахар. На упаковке должна быть указана калорийность, количество белка, углеводов и жиров.

Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки могут распознать своего хозяина даже среди близнецов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить