Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в выходные дни

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в выходные дни
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Специалист отметил, что вплоть до вторника на погоду будет влиять циклон.

«Погода будет облачная, с небольшими прояснениями и осадками. В субботу облачно, с прояснениями, ночью небольшие осадки, днём — дождь. Температура ночью — +1…+3 °С, днём — +8…+9 °С. Ветер будет южным, до 9 м/с. В воскресенье чуть теплее, но всё так же облачно с прояснениями и дождь. Температура ночью — +4…+6 °С, а днём — +10…+12 °С. Ветер юго-восточный, до 10 м/с», — рассказал Цыганков.

По его словам, облачность сохранится и в первой половине следующей недели.

«В понедельник облачно и небольшой дождь. Ночью — 0…+5 °С, а днём — +5…+10 °С. К среде давление вырастет. Поэтому в среду и четверг прогнозируется переменная облачность без осадков. Но за счёт малооблачности ночью будет подмораживать до -2…+3 °С», — заключил собеседник RT. 

Ранее ведущий синоптик ростовского Гидрометцентра Ольга Чупрова сообщила об осадках и похолодании в области 30—31 марта.

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