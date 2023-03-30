В Татарстане создали новый пешеходный маршрут вдоль Волги

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В Татарстане появился новый, 350-километровый пешеходный маршрут вдоль Волги.
В Татарстане создали новый пешеходный маршрут вдоль Волги
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.

Во время прохождения маршрута можно увидеть более 100 объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий.

На весь путь потребуется около двух недель, но желающие могут разбить путешествие и на короткие прогулки.

Построить маршрут и выбрать объекты для посещения можно в приложении «Волжская тропа».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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