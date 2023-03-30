Зал «Зарядье» представит проект в честь Рахманинова 1 апреля

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Зал «Зарядье» представит проект «Рахманинов. Я — здесь» в честь 150-летия со дня рождения композитора.
Зал «Зарядье» представит проект в честь Рахманинова 1 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Концерт состоится 1 апреля. Его участниками станут актёры Юрий Чурсин и Ирина Апексимова, Московский государственный симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина, пианисты Варвара Кутузова, Алексей Мельников и Арсений Тарасевич-Николаев.

Прозвучат произведения и отрывки из писем композитора.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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