Пасхальный концерт пройдёт в Эрмитаже 20 апреля

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Пасхальный концерт состоится в Гербовом зале Государственного Эрмитажа 20 апреля.
Пасхальный концерт пройдёт в Эрмитаже 20 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Центр поддержки социально-культурных инициатив.

Среди участников — хор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, праздничный хор Новодевичьего монастыря, праздничный архиерейский хор Александра Свирского монастыря, хор Свято-Владимирской школы, ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение» Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Также на сцену выйдут народная артистка России Ирина Долженко и заслуженный артист России Михаил Казаков.

Прозвучат древние распевы, классические духовные песнопения, фрагменты из опер, романсы, русские народные песни.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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