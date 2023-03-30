Пасхальный концерт пройдёт в Эрмитаже 20 апреля

Пасхальный концерт состоится в Гербовом зале Государственного Эрмитажа 20 апреля.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Центр поддержки социально-культурных инициатив.

Среди участников — хор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, праздничный хор Новодевичьего монастыря, праздничный архиерейский хор Александра Свирского монастыря, хор Свято-Владимирской школы, ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение» Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Также на сцену выйдут народная артистка России Ирина Долженко и заслуженный артист России Михаил Казаков.

Прозвучат древние распевы, классические духовные песнопения, фрагменты из опер, романсы, русские народные песни.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.