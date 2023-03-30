В Оренбурге открывается выставка о жизни Ростроповичей в военные годы

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В Оренбурге в Доме-музее семьи Ростропович выставка «Эвакуационный Оренбург в годы Великой Отечественной войны» открывается 30 марта.
В Оренбурге открывается выставка о жизни Ростроповичей в военные годы
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Посетители увидят архивные фотографии и предметы быта, принадлежащие семье Лонткевич (основателей дома-музея), познакомятся с историями, связанными с семьёй Ростропович, рассказами о людях, которые помогали выживать известной семье в военные годы.

Выставка будет работать до 28 мая.

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».

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