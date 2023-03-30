В Оренбурге открывается выставка о жизни Ростроповичей в военные годы
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Посетители увидят архивные фотографии и предметы быта, принадлежащие семье Лонткевич (основателей дома-музея), познакомятся с историями, связанными с семьёй Ростропович, рассказами о людях, которые помогали выживать известной семье в военные годы.
Выставка будет работать до 28 мая.
Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».